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Mahendragarh-Narnaul News: स्वास्थ्य मंत्री आज करेंगी परियोजनाओं का उद्घाटन

Mon, 16 Nov 2026 11:24 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:24 PM IST
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The Health Minister will inaugurate projects today.
नारनौल। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव 17 नवंबर को क्षेत्र के दौरे पर रहेंगी। इस दौरान वे दो सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होंगी, जिनमें विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और क्षेत्र की जनता के प्रति आभार जताने के लिए धन्यवाद कार्यक्रम शामिल हैं। सरकारी प्रवक्ता ने बताया स्वास्थ्य मंत्री सुबह 9:30 बजे गांव उनिंदा पहुंचेंगी, जहां वे विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करेंगी। इसके बाद सुबह 10 बजे गांव सैदपुर की चौपाल में धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। संवाद
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