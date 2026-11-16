Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Mahendragarh/Narnaul News ›   28 youths from Mahendragarh block registered for the festival.

Mahendragarh-Narnaul News: महोत्सव के लिए महेंद्रगढ़ खंड से 28 युवाओं ने करवाया पंजीकरण

Mon, 16 Nov 2026 11:24 PM IST
रोहतक ब्यूरो
Rohtak Bureau रोहतक ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 11:24 PM IST
विज्ञापन
28 youths from Mahendragarh block registered for the festival.
महेंद्रगढ़। युवाओं की प्रतिभा को मंच देने के उद्देश्य से जिला युवा महोत्सव-2026 का आयोजन 19 और 20 नवंबर को नारनौल में किया जाएगा। महोत्सव की थीम ‘नशा मुक्त युवा-विकसित भारत’ रखी गई है। इसमें 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवा विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। सोमवार को पंजीकरण का अंतिम दिन रहा।यूथ खंड समन्वयक अधिकारी चंद्रप्रकाश और प्रेमपाल ने बताया कि महोत्सव में विभिन्न सरकारी और निजी शिक्षण संस्थानों के युवाओं ने रुचि दिखाई है। अब तक 28 से अधिक युवाओं ने आवेदन किया है। इनमें पेंटिंग प्रतियोगिता के लिए 10, कविता लेखन के लिए 11, नुक्कड़ नाटक के लिए तीन, ग्रुप डांस के लिए दो और ग्रुप सॉन्ग के लिए दो आवेदन मिले हैं।। उन्होंने बताया कि जिला स्तर पर प्रथम विजेता को 4100 रुपये, द्वितीय को 3100 रुपये और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले को 2100 रुपये का नकद पुरस्कार दिया जाएगा। समूह प्रतियोगिताओं में भी प्रति प्रतिभागी इसी दर से पुरस्कार मिलेगा। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed