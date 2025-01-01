Mahendragarh-Narnaul News: समाधान के नाम पर आश्वासन की घुट्टी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

शिविर में सबसे ज्यादा मामले परिवार पहचान पत्र में आय की गड़बड़ी, इंतकाल, शामलात व पंचायती जमीन पर अवैध कब्जे और बुढ़ापा पेंशन से जुड़े आ रहे हैं।सामाधान शिविर में जाकर पता चला कि छोटी सी कमी सुधरवाने के लिए लोगों को पहले महीनों तक कार्यालयों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, फिर मजबूरी में शिविर का रुख करना पड़ता है। यहां आश्वासन से उम्मीद तो बंधती है लेकिन संबंधित विभागों के सुस्त रवैये से काम अधर में लटक जाता है। अधिकारी न काम के लिए साफ मना करते हैं और न ही तय समय पर उसे पूरा करते हैं।केस-1मेरे पति बीमार चल रहे हैं और परिवार पहचान पत्र में आय भी कम दर्ज है। इसके बावजूद एक साल पहले फैमिली आईडी में आय अधिक बताकर बीपीएल कार्ड से नाम काट दिया गया। शिविर में शिकायत दर्ज करवाई है जिस पर उपायुक्त ने समाधान का आश्वासन दिया था लेकिन अभी समाधान नहीं हुआ।केस-286 कनाल जमीन का इंतकाल करवाने के लिए डेढ़ साल पहले समाधान शिविर में शिकायत दर्ज करवाई थी। गत वर्ष 1 अक्तूबर को शिविर में तीन दिन के अंदर इंतकाल चढ़ाने के निर्देश दिए गए थे लेकिन एक साल बीतने के बाद भी केवल कुछ जमीन का ही इंतकाल चढ़ पाया है।-रामदास, गांव कमानियाग्राम पंचायत की ओर से शामलात व हरिजन चौपाल की जमीन पर कब्जा करने की शिकायत शिविर में दर्ज करवाई थी। शिकायत का समाधान दिखा दिया गया और उस पर मेरे हस्ताक्षर भी हैं जबकि मुझे इसकी जानकारी तक नहीं है और न ही मैंने हस्ताक्षर किए हैं। उपायुक्त ने शिकायत के बाद समाधान का आश्वासन दिया है।वर्जन:शिविर में आई अधिकतर शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया गया है और शेष समस्याओं के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं। काम में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों व कर्मचारियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।