Mahendragarh-Narnaul News: शिविर में 45 लोगों ने कराई जांच
रोहतक ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:04 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 11:04 PM IST
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कनीना। सेवा भारती कनीना और उजाला सिग्नस अस्पताल के सहयोग से रविवार को निशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया गया। शिविर में 45 लोगों ने स्वास्थ्य जांच करवाकर चिकित्सकों से परामर्श लिया। हृदय रोग विशेषज्ञ डॉ. मनीष वर्मा और इंटरनल मेडिसिन विशेषज्ञ डॉ. राकेश ने मरीजों की जांच की। इस दौरान ब्लड प्रेशर, शुगर और ईसीजी की निशुल्क जांच की गई। चिकित्सकों ने मरीजों को नियमित स्वास्थ्य जांच करवाने पर समय पर सलाह लेने की बात कही। संवाद
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