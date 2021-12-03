Mahendragarh-Narnaul News: 39 कैंपों में आए 3073 नागरिकों ने किए आवेदन
रोहतक ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:09 AM IST
Updated Thu, 15 Oct 2026 01:09 AM IST
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नारनौल। जिले में सेवा संकल्प अभियान के तहत आयोजित सेवा सेतु कैंप बुधवार को संपन्न हो गए। अभियान के दौरान कुल 39 कैंप लगाए गए जिनमें 3073 नागरिकों ने सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन किया। मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना और लाडो लक्ष्मी योजना के प्रति लोगों में विशेष उत्साह रहा। उपायुक्त अनुपमा अंजली ने बताया कि अंतिम दिन कनीना, अटेली मंडी और बाछौद में कैंप लगाए गए। जिला समाज कल्याण अधिकारी अमित शर्मा के अनुसार, शिविरों में 720 नागरिकों की पेंशन मौके पर ही बनाई गई। संवाद
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