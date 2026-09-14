Mahendragarh-Narnaul News: दो महीने से टूटी 100 मीटर सड़क, धूल और गड्ढों से परेशान लोग

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

सड़क की हालत खराब होने के कारण वाहनों को गड्ढों और उबड़-खाबड़ रास्ते से होकर गुजरना पड़ रहा है। दोपहिया वाहन चालकों को सबसे अधिक परेशानी हो रही है। सड़क पर वाहनों के आवागमन से दिनभर धूल उड़ती रहती है। इससे हादसे का खतरा भी बना हुआ है, क्योंकि गड्ढों के कारण कई बार वाहन अनियंत्रित होने की स्थिति पैदा हो जाती है।स्थानीय निवासी राहुल यादव, दिनेशचंद वैद्य, दिनेश मास्टर और घीसाराम हलवाई ने बताया कि इस मार्ग से रोजाना बड़ी संख्या में दोपहिया और चार पहिया वाहन गुजरते हैं। आसपास के करीब 20 गांवों के लोगों के लिए भी यह प्रमुख रास्ता है। ऐसे में सड़क का निर्माण अधूरा रहने से ग्रामीणों और शहरवासियों दोनों को परेशानी हो रही है।स्थानीय लोगों का कहना है कि सड़क से उड़ने वाली धूल घरों और दुकानों तक पहुंच रही है। खिड़कियों और दरवाजों के साथ घर में रखे सामान पर भी धूल जम रही है। सड़क किनारे दुकान चलाने वाले दुकानदारों को दिनभर धूल का सामना करना पड़ता है, जिससे उनका काम भी प्रभावित हो रहा है।वर्जन:पीएमश्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय रोड से मोहल्ला पड़ाव तक रोड बनाने के लिए ठेकेदार को सूचना दे दी गई है। एक-दो दिन के बाद इस रोड कार्य करवा दिया जाएगा। -