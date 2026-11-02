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Kurukshetra News: ट्रैक साइक्लिंग में महिला टीम ने जीता रजत पदक

Mon, 02 Nov 2026 02:40 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 02 Nov 2026 02:40 AM IST
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Women's team wins silver medal in track cycling
कुरुक्षेत्र। रांची में आयोजित राष्ट्रीय ट्रैक साइक्लिंग प्रतियोगिता में हरियाणा की महिला टीम ने 4000 मीटर टीम परश्यूट मुकाबले में रजत पदक जीता। टीम में मीनाक्षी, भूमिका, पारुल और वैष्णवी शामिल रहीं। चारों खिलाड़ियों ने शानदार तालमेल और गति के दम पर दूसरा स्थान हासिल किया।
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भारतीय साइक्लिंग महासंघ और झारखंड साइक्लिंग संघ के संयुक्त तत्वावधान में 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में हरियाणा के 35 साइक्लिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन महिला टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश को पदक दिलाया। हरियाणा राज्य साइक्लिंग संघ के महासचिव नीरज तंवर ने कहा कि प्रदेश के साइक्लिस्ट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मीनाक्षी इस वर्ष एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। खिलाड़ियों के साथ प्रबंधक गौरव वर्मा और आशु तथा प्रशिक्षक सोमवीर सिंह, निर्मल और अनिल कुमार मौजूद हैं।
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