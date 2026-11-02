Kurukshetra News: ट्रैक साइक्लिंग में महिला टीम ने जीता रजत पदक

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भारतीय साइक्लिंग महासंघ और झारखंड साइक्लिंग संघ के संयुक्त तत्वावधान में 30 अक्टूबर से 4 नवंबर तक आयोजित इस प्रतियोगिता में हरियाणा के 35 साइक्लिस्ट हिस्सा ले रहे हैं। प्रतियोगिता के दूसरे दिन महिला टीम ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रदेश को पदक दिलाया। हरियाणा राज्य साइक्लिंग संघ के महासचिव नीरज तंवर ने कहा कि प्रदेश के साइक्लिस्ट प्रतियोगिता में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि मीनाक्षी इस वर्ष एशियाई खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं। खिलाड़ियों के साथ प्रबंधक गौरव वर्मा और आशु तथा प्रशिक्षक सोमवीर सिंह, निर्मल और अनिल कुमार मौजूद हैं।