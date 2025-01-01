Kurukshetra News: संस्कार केंद्र में बच्चों ने रंगोली बनाकर मनाया दीपोत्सव

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बच्चों को दीपावली का धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व बताते हुए भगवान श्रीराम के 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या लौटने की कथा सुनाई गई। बच्चों ने रंगोली बनाई और मिट्टी के दीपक सजाए। उन्हें स्वच्छता, प्रेम, भाईचारे और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए सुरक्षित एवं प्रदूषणमुक्त दीपावली मनाने के लिए प्रेरित किया गया। संवाद

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कुरुक्षेत्र। गीता कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की ओर से संचालित फौजी कॉलोनी स्थित सरस्वती संस्कार केंद्र में दीपावली उत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। कार्यक्रम में केंद्र के बच्चों, संचालिका, संरक्षक आचार्या तथा विद्यालय के वर्तमान और पूर्व विद्यार्थियों ने भाग लिया। शुभारंभ मां लक्ष्मी और भगवान श्रीगणेश के पूजन से हुआ।