Kurukshetra News: हेडवे चैंपियंस लीग में विजेता खिलाड़ी सम्मानित
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:56 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 01:56 AM IST
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इस्माईलाबाद। हेडवे वर्ल्ड स्कूल में वार्षिक खेल समारोह हेडवे चैंपियंस लीग-2026 आयोजित किया गया। इसमें विद्यार्थियों ने रिले रेस, बैडमिंटन, जिम्नास्टिक, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, शतरंज, स्केटिंग और तीरंदाजी सहित विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। अंतरराष्ट्रीय जिम्नास्ट एवं साउथ सेंट्रल एशिया गेम्स के स्वर्ण पदक विजेता कपिल कौशिक मुख्य अतिथि रहे। विजेता खिलाड़ियों और राज्य स्तर पर विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। विद्यार्थियों ने पीटी प्रदर्शन और रिदमिक डांस प्रस्तुत किया। जिम्नास्टिक प्रस्तुति आकर्षण का केंद्र रही। विद्यालय प्रबंधन अशोक गर्ग और प्रधानाचार्या हरप्रीत सोढ़ी ने खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाया।
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