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सुशासन पुरस्कार के लिए कल तक करें आवेदनकुरुक्षेत्र। हरियाणा सुशासन पुरस्कार योजना-2026 के तहत उत्कृष्ट और नवाचारपूर्ण कार्य करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और समूहों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक आवेदक 30 नवंबर तक संबंधित विभागाध्यक्ष के माध्यम से आधिकारिक पोर्टल पर आवेदन अपलोड कर सकते हैं। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि निर्धारित समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। योजना का उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और नवाचार को बढ़ावा देना है। प्रशासनिक सुधार, नई तकनीक के उपयोग और जनसमस्याओं के समाधान में उल्लेखनीय योगदान देने वालों को सुशासन दिवस पर सम्मानित किया जाएगा।सड़क हादसे में घायलों को सात दिन तक मिलेगा कैशलेस इलाजकुरुक्षेत्र। सड़क दुर्घटना में घायल पात्र लोगों को पीएम राहत योजना के तहत अधिकतम 1.50 लाख रुपये तक कैशलेस उपचार की सुविधा मिलेगी। यह लाभ दुर्घटना की तारीख से अधिकतम सात दिनों तक उपलब्ध रहेगा। उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि योजना का उद्देश्य आर्थिक परेशानी के कारण घायलों के उपचार में देरी रोकना है। मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 162 के तहत शुरू की गई इस योजना के क्रियान्वयन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय ने 26 मई 2026 को सिविल रिट याचिका संख्या 726/2024 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने लोगों से योजना के प्रति जागरूकता फैलाने की अपील की।