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पुलिस प्रवक्ता नरेश ने बताया कि कांस्टेबल हरजीत ने छात्राओं को दुर्गा शक्ति एप पर पंजीकरण कराने के लिए प्रेरित किया। उन्हें महिला हेल्प डेस्क, महिला थाना, हेल्पलाइन नंबर 1091 और डायल 112 की जानकारी दी गई, साथ ही सड़क सुरक्षा और साइबर अपराधों के प्रति जागरूक किया। पुलिस ने छात्राओं से किसी भी परेशानी या संदिग्ध गतिविधि की सूचना परिजनों, अध्यापकों या पुलिस को देने की अपील की।कारखानों और राइस मिलों में पहुंचकर नशे के खिलाफ किया जागरूकशाहाबाद। युवाओं को नशे से दूर रखने के उद्देश्य से कुरुक्षेत्र पुलिस की नशामुक्त टीम ने 28 नवंबर को शाहाबाद क्षेत्र में जागरूकता अभियान चलाया। टीम ने विभिन्न कारखानों, राइस मिलों और गोदामों में पहुंचकर लोगों को नशे के दुष्परिणामों की जानकारी दी। युवाओं को खेल, पढ़ाई और सकारात्मक गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।पुलिस प्रवक्ता नरेश सागवाल ने बताया कि अभियान के दौरान लोगों को समझाया गया कि नशा व्यक्ति के स्वास्थ्य के साथ उसके परिवार और समाज को भी प्रभावित करता है। इससे आर्थिक, मानसिक और सामाजिक परेशानियां बढ़ती हैं तथा युवा अपराध की ओर भी बढ़ सकते हैं। पुलिस टीम ने लोगों से अपने आसपास नशे की बिक्री या सेवन करने वालों की सूचना पुलिस को देने की अपील की, साथ ही कहा कि सूचना देने वालों की पहचान गोपनीय रखी जाएगी। नशे के खिलाफ जागरूकता अभियान आगे भी जारी रहेगा।