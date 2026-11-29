Kurukshetra News: गीता विद्यालय में आज होगा वार्षिक उत्सव उत्कर्ष-2026
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:09 AM IST
Updated Sun, 29 Nov 2026 02:09 AM IST
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कुरुक्षेत्र। श्रीमद्भगवद्गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में रविवार को वार्षिक उत्सव उत्कर्ष-2026 आयोजित होगा। इसमें हरियाणा विधानसभा अध्यक्ष हरविन्द्र कल्याण मुख्य अतिथि और विद्या भारती उत्तर क्षेत्र के संगठन मंत्री विजय कुमार नड्डा मुख्य वक्ता होंगे। डॉ. ऋषिराज वशिष्ठ विशिष्ट अतिथि तथा डीपी चौधरी विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रबंध समिति अध्यक्ष मोहिन्द्र पाल सिंगला करेंगे। विद्यार्थियों की सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के साथ मेधावियों को सम्मानित किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए प्रबंधक विरेंद्र वालिया और प्राचार्य अनिल मदान ने अभिभावकों व नागरिकों को आमंत्रित किया है।
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