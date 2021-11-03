Kurukshetra News: स्लोगन लेखन में मुस्कान प्रथम, किंजल दूसरे और शिवा शर्मा तीसरे स्थान पर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:09 AM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:09 AM IST
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कुरुक्षेत्र। भगवान परशुराम कॉलेज में बुधवार को विश्व ओजोन दिवस के अवसर पर अर्थशास्त्र विभाग की ओर से स्लोगन लेखन प्रतियोगिता कराई गई। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने ओजोन परत के संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े स्लोगन लिखकर अपनी रचनात्मकता दिखाई। प्रतियोगिता में बीए द्वितीय वर्ष की मुस्कान ने प्रथम, किंजल ने द्वितीय और शिवा शर्मा ने तृतीय स्थान हासिल किया। बीए प्रथम वर्ष की तृप्ति को सांत्वना पुरस्कार दिया गया।
विभागाध्यक्ष सुमन शर्मा ने विद्यार्थियों को प्रतियोगिता के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद विद्यार्थियों में ओजोन परत के महत्व, पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने के प्रति जागरूकता पैदा करना है। विद्यार्थियों ने स्लोगनों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने और ओजोन परत की रक्षा में योगदान देने का संदेश दिया। कॉलेज प्राचार्य डॉ. सुरेश कुमार ने विद्यार्थियों के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयासों और जागरूकता के माध्यम से पृथ्वी को सुरक्षित और स्वस्थ बनाया जा सकता है।
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विभागाध्यक्ष सुमन शर्मा ने विद्यार्थियों को प्रतियोगिता के उद्देश्य के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि इसका मकसद विद्यार्थियों में ओजोन परत के महत्व, पर्यावरण संरक्षण और पृथ्वी को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाने के प्रति जागरूकता पैदा करना है। विद्यार्थियों ने स्लोगनों के माध्यम से पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी निभाने और ओजोन परत की रक्षा में योगदान देने का संदेश दिया। कॉलेज प्राचार्य डॉ. सुरेश कुमार ने विद्यार्थियों के प्रयास की सराहना की। उन्होंने कहा कि छोटे-छोटे प्रयासों और जागरूकता के माध्यम से पृथ्वी को सुरक्षित और स्वस्थ बनाया जा सकता है।
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