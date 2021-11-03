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Kurukshetra News: करंट लगने से 32 वर्षीय युवक की मौत, परिवार में पसरा मातम

Thu, 17 Sep 2026 02:10 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 02:10 AM IST
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32-year-old man dies of electrocution; family plunged into grief.
लाडवा। वार्ड नंबर 10 निवासी 32 वर्षीय मनीष कुमार की करंट लगने से मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब मनीष कुमार दोपहर एक बजे अपने घर पर कपड़ों पर प्रेस कर रहा था। बताया जा रहा है कि वह नंगे पांव था, इसी दौरान उसे करंट लग गया पहले मनीष कुमार को निजी अस्पताल में ले जाया गया वहां से उसे मना कर दिया फिर उसे लाडवा के सामुदायिक केंद्र ले जाया गया जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया।
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मनीष कुमार की शादी करीब चार वर्ष पहले हुई थी। उनके परिवार में माता-पिता, पत्नी और दो वर्षीय बेटा है। वह मजदूरी व दिहाड़ी करके अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। मनीष की अचानक हुई मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है। हादसे के बाद वार्ड में भी शोक का माहौल है। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने कहा कि वार्ड 10 एक युवक की करंट लगने से मौत की सूचना मिली है। शव का वीरवार को पोस्टमार्टम कराया जाएगा।
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