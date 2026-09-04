Kurukshetra News: जिले में डेंगू के दो नए केस मिले, कुल संख्या छह पहुंची

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वीरवार को स्वास्थ्य विभाग ने डेंगू की जांच के लिए 22 सैंपल लिए, जिनमें दो की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा अब तक जिले में डेंगू की जांच के लिए कुल 1,456 सैंपल लिए जा चुके हैं। वहीं डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग की टीमें भी लगातार घरों की जांच कर रही हैं। वीरवार को शहरी क्षेत्र में 5,698 घरों की जांच की गई। इस दौरान 22 घरों में मच्छरों का लार्वा मिला। अब तक 12,77,898 घरों की जांच की जा चुकी है, जिनमें 5,593 घरों में लार्वा मिला है। टीमों ने वीरवार को 16,873 कंटेनरों की जांच की, जिनमें 24 में लार्वा मिला। अब तक 29,21,519 कंटेनरों की जांच में 6,741 कंटेनर लार्वा से पॉजिटिव मिले हैं।जिला मलेरिया अधिकारी डॉ. प्रदीप ने कहा कि जिले में मलेरिया को लेकर राहत है। इसका कोई केस सामने नहीं आया है। जबकि गुरुवार को 108 ब्लड स्लाइड और 12 आरडीटी किए गए। अब तक 61,446 ब्लड स्लाइड और 4,111 आरडीटी हो चुके हैं।लोगों से आसपास सफाई रखने की अपीलजिला मलेरिया अधिकारी डॉ. प्रदीप ने बताया कि जिले में वीरवार को 2 नए डेंगू के मामले सामने आए है। जो बढ़कर अब 6 हो गए है। जिसमें से 5 अभी स्वस्थ है। खास बात ये रही के मलेरिया का अभी तक एक भी मामला सामने नहीं आया है। उन्होंने कहा कि जांच के दौरान विभाग ने आठ नोटिस जारी किए, जबकि अब तक कुल 580 नोटिस दिए जा चुके हैं। उन्होंने लोगों से भी अपील की के वे अपने आस पास सफाई रखें, साथ ही किसी भी प्रकार से पानी आदि जमा न होने दें।