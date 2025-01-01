Kurukshetra News: हरियाणा कंबोज सभा की बैठक में बलबीर सिंह भट्टमाजरा बने प्रधान

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हरजीत सिंह पिहोवा को खजांची की जिम्मेदारी सौंपी गई, इसके साथ ही 14 सदस्यों की समिति का भी गठन किया गया। नवनियुक्त पदाधिकारियों को उनकी जिम्मेदारियां सौंपी गईं। समाज की एकता और सामाजिक कार्यों को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया। पदाधिकारियों ने कहा कि कंबोज सभा समाजहित में सक्रिय रहेगी। वे जरूरतमंदों की सहायता और जनकल्याण के कार्यों को प्राथमिकता से आगे बढ़ाएंगे।

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पिहोवा। कुरुक्षेत्र रोड स्थित सिंह सभा गुरुद्वारा में हरियाणा कंबोज सभा इकाई पिहोवा की बैठक हुई। इसमें पिहोवा ब्लॉक कंबोज सभा की कार्यकारिणी के गठन पर विस्तार से विचार किया गया। कंबोज समाज के सदस्यों ने सर्वसम्मति से गांव भट्टमाजरा निवासी बलबीर सिंह को प्रधान चुना। बलविंदर सिंह भटेड़ी प्लॉट उपप्रधान, हरजिंदर सिंह खरक सिंह फार्म सचिव और कुलवंत सिंह जुरासी खुर्द सहसचिव बने।