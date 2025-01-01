Kurukshetra News: गुरलाल घुम्मन मेमोरियल क्रिकेट कप में चाकू और केसरी ने दर्ज की जीत

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फौजी प्लॉट पिहोवा में अरनेतू और चाकू के बीच खेले गए मुकाबले में अरनेतू ने पहले बल्लेबाजी चुनी। टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। 1.3 ओवर में पांच रन पर तीन विकेट गिर गए। इसके बाद 2.2 ओवर में टीम छह रन के स्कोर पर छह विकेट गंवा चुकी थी। सात रन तक पहुंचते-पहुंचते आठ विकेट गिर गए और आखिर में अरनेतू की पूरी टीम आठ रन पर ऑलआउट हो गई।चाकू की ओर से नोनू ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक रन देकर चार विकेट हासिल किए। अरनेतू की पारी सस्ते में समेटने के बाद चाकू के सामने जीत के लिए नौ रन का लक्ष्य था। चाकू ने बल्लेबाजी करते हुए एक ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। एक छक्का और चौके की मदद से टीम ने मुकाबला अपने नाम कर लिया।केसरी ने उझाना-11 को 27 रन पर रोक 12 रन से मुकाबला जीताहुड्डा ग्राउंड पिहोवा में खेले गए पांच ओवर के मुकाबले में केसरी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 39 रन बनाए। दीक्षांत ने 15 गेंदों पर 22 रन की पारी खेली, जिसमें एक चौका और दो छक्के शामिल रहे। दीप रेटी ने आठ गेंदों पर 12 रन बनाए।लक्ष्य का पीछा करने उतरी उझाना-11 की टीम पांच ओवर में छह विकेट खोकर 27 रन ही बना सकी। अंकित सिन्हमार ने नौ गेंदों पर नौ रन और डैनी मंडी ने चार गेंदों पर छह रन बनाए। परवीन ने आठ गेंदों पर चार रन का योगदान दिया।केसरी की ओर से अजय ने एक ओवर में बिना कोई रन दिए दो विकेट हासिल किए। दीप रेटी और वंशु ने भी एक-एक विकेट लिया। उझाना-11 की पारी 27 रन पर रुकने के साथ केसरी ने मुकाबला 12 रन से जीत लिया।