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Kurukshetra News: गुरलाल घुम्मन मेमोरियल क्रिकेट कप में चाकू और केसरी ने दर्ज की जीत

Sun, 06 Sep 2026 01:51 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:51 AM IST
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Chaku and Kesari registered victories in Gurlal Ghuman Memorial Cricket Cup
पिहोवा। गुरलाल घुम्मन मेमोरियल क्रिकेट कप में शॉट लगाता हुआ खिलाड़ी। संवाद
पिहोवा। फौजी प्लॉट और हुड्डा ग्राउंड पिहोवा में चल रहे फर्स्ट मेमोरियल गुरलाल घुम्मन क्रिकेट कप में खेले गए मुकाबलों में चाकू और केसरी की टीमों ने जीत दर्ज की। चाकू ने अरनेतू को महज आठ रन पर ऑलआउट कर मुकाबला अपने नाम किया, जबकि केसरी ने उझाना-11 को 12 रन से हराया।
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फौजी प्लॉट पिहोवा में अरनेतू और चाकू के बीच खेले गए मुकाबले में अरनेतू ने पहले बल्लेबाजी चुनी। टीम की शुरुआत बेहद खराब रही। 1.3 ओवर में पांच रन पर तीन विकेट गिर गए। इसके बाद 2.2 ओवर में टीम छह रन के स्कोर पर छह विकेट गंवा चुकी थी। सात रन तक पहुंचते-पहुंचते आठ विकेट गिर गए और आखिर में अरनेतू की पूरी टीम आठ रन पर ऑलआउट हो गई।
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चाकू की ओर से नोनू ने शानदार गेंदबाजी करते हुए एक रन देकर चार विकेट हासिल किए। अरनेतू की पारी सस्ते में समेटने के बाद चाकू के सामने जीत के लिए नौ रन का लक्ष्य था। चाकू ने बल्लेबाजी करते हुए एक ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर लिया। एक छक्का और चौके की मदद से टीम ने मुकाबला अपने नाम कर लिया।
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केसरी ने उझाना-11 को 27 रन पर रोक 12 रन से मुकाबला जीता
हुड्डा ग्राउंड पिहोवा में खेले गए पांच ओवर के मुकाबले में केसरी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पांच विकेट पर 39 रन बनाए। दीक्षांत ने 15 गेंदों पर 22 रन की पारी खेली, जिसमें एक चौका और दो छक्के शामिल रहे। दीप रेटी ने आठ गेंदों पर 12 रन बनाए।

लक्ष्य का पीछा करने उतरी उझाना-11 की टीम पांच ओवर में छह विकेट खोकर 27 रन ही बना सकी। अंकित सिन्हमार ने नौ गेंदों पर नौ रन और डैनी मंडी ने चार गेंदों पर छह रन बनाए। परवीन ने आठ गेंदों पर चार रन का योगदान दिया।


केसरी की ओर से अजय ने एक ओवर में बिना कोई रन दिए दो विकेट हासिल किए। दीप रेटी और वंशु ने भी एक-एक विकेट लिया। उझाना-11 की पारी 27 रन पर रुकने के साथ केसरी ने मुकाबला 12 रन से जीत लिया।
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