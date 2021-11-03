धान खरीद में किसानों को नहीं आने दी जाएगी कोई परेशानी : तूर
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:51 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:51 AM IST
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शाहाबाद। मार्केट कमेटी के चेयरमैन कर्ण राज सिंह तूर ने कहा कि धान खरीद में किसानों को कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश सरकार किसानों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। जानकारी के अभाव में किसान इनका पूरा लाभ नहीं ले पाते। इसी को ध्यान में रखते हुए किसान जागरूकता अभियान आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में सरकार ने कई लाभकारी योजनाएं लागू की हैं। इनमें भावांतर भरपाई योजना, मेरी फसल मेरा ब्योरा, कृषि यंत्रों पर सब्सिडी और फसल बीमा योजना शामिल हैं।
सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। चेयरमैन शनिवार को शाहबाद में आयोजित किसान जागरूकता शिविर में बोल रहे थे। शिविर का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि योजनाओं की जानकारी देना और उनकी समस्याओं को मौके पर समाधान करना था। ऐसे शिविर अलग-अलग स्थानों पर भी आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों से आने वाली समस्याओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंचकर हल करवाया जाएगा।
खरीद प्रक्रिया और लाभ
कार्यक्रम में खरीफ सीजन 2026 के दौरान सुचारू खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने की जानकारी दी गई। किसानों को धान व अन्य खरीफ फसलों के फेयर एवरेज क्वालिटी मानकों और बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण की जानकारी दी गई। इलेक्ट्रॉनिक तौल और मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण का महत्व भी समझाया गया। प्रदेश सरकार किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कर रही है। यह प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है, जहां भुगतान की समय सीमा भी निर्धारित है।
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सरकार की योजनाओं का लाभ पाने के लिए किसानों को मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। चेयरमैन शनिवार को शाहबाद में आयोजित किसान जागरूकता शिविर में बोल रहे थे। शिविर का मुख्य उद्देश्य किसानों को कृषि योजनाओं की जानकारी देना और उनकी समस्याओं को मौके पर समाधान करना था। ऐसे शिविर अलग-अलग स्थानों पर भी आयोजित किए जाएंगे। इन शिविरों से आने वाली समस्याओं को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तक पहुंचकर हल करवाया जाएगा।
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खरीद प्रक्रिया और लाभ
कार्यक्रम में खरीफ सीजन 2026 के दौरान सुचारू खरीद प्रक्रिया सुनिश्चित करने की जानकारी दी गई। किसानों को धान व अन्य खरीफ फसलों के फेयर एवरेज क्वालिटी मानकों और बायोमीट्रिक प्रमाणीकरण की जानकारी दी गई। इलेक्ट्रॉनिक तौल और मेरी फसल मेरा ब्योरा पोर्टल पर पंजीकरण का महत्व भी समझाया गया। प्रदेश सरकार किसानों की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर कर रही है। यह प्रदेश ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य है, जहां भुगतान की समय सीमा भी निर्धारित है।
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