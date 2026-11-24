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बाबैन। फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया व शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वावधान में माय भारत क्विज को लेकर खंड शिक्षा कार्यालय में नोडल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ। खंड के 20 विद्यालयों में होने वाली प्रारंभिक परीक्षा में 26 नवंबर को करीब 3500 विद्यार्थी हिस्सा लेंगे। खंड शिक्षा अधिकारी सतेंद्र दहिया ने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम में खंड के 20 विद्यालयों से आए नोडल शिक्षकों को क्विज के उद्देश्य, परीक्षा संचालन प्रक्रिया, दिशा-निर्देश और आयोजन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी गईं। डॉ. राजकुमार ने कहा कि सांसद के विजन अनुरूप माय भारत क्विज को कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र के विद्यार्थियों तक पहुंचाया जा रहा है। संवाद