शादी समारोह के चलते बारात से लौट रहे एक युवक की देर रात सरकार से में मौत हो गई, जबकि उसका चाचा हम भी रूप से घायल हो गया। मृतक करनाल के इंद्री क्षेत्र के गांव धूमसी रहने वाला धर्मवीर है।

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बताया जा रहा है कि धर्मवीर अपने चाचा रविंद्र के साथ तेरे भाई की शादी के चलते गांव रामगढ़ में पहुंची बारात में गया हुआ था। देर रात वह अपने चाचा के साथ बाइक पर सवार होकर वापस लौट रहा था।इसी दौरान लाडवा क्षेत्र के गांव निवासी के पास उनकी बाइक एक ट्रक में टकरा गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में पहुंच जाया गया जहां डॉक्टर ने धर्मवीर को अमृत घोषित कर दिया जबकि उसके चाचा का उपचाराधीन किया गया। इस हादसे की सूचना मिलने पर शादी समारोह में भी मातम पसर गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणो की जांच कर रही है।