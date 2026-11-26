कुरुक्षेत्र: बारात से लौट रहे युवक की सड़क हादसे में मौत, चाचा घायल
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Thu, 26 Nov 2026 08:57 AM IST
सार
कुरुक्षेत्र के लाडवा क्षेत्र में एक ट्रक की टक्कर से बाइक सवार युवक की जान चली गई, जबकि उसका चाचा गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा उस समय हुआ जब करनाल के इंद्री स्थित गांव धूमसी निवासी धर्मवीर अपने चाचा रविंद्र के साथ भाई की बरात से देर रात वापस लौट रहा था।
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विस्तार
शादी समारोह के चलते बारात से लौट रहे एक युवक की देर रात सरकार से में मौत हो गई, जबकि उसका चाचा हम भी रूप से घायल हो गया। मृतक करनाल के इंद्री क्षेत्र के गांव धूमसी रहने वाला धर्मवीर है।
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बताया जा रहा है कि धर्मवीर अपने चाचा रविंद्र के साथ तेरे भाई की शादी के चलते गांव रामगढ़ में पहुंची बारात में गया हुआ था। देर रात वह अपने चाचा के साथ बाइक पर सवार होकर वापस लौट रहा था।
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इसी दौरान लाडवा क्षेत्र के गांव निवासी के पास उनकी बाइक एक ट्रक में टकरा गई, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को अस्पताल में पहुंच जाया गया जहां डॉक्टर ने धर्मवीर को अमृत घोषित कर दिया जबकि उसके चाचा का उपचाराधीन किया गया। इस हादसे की सूचना मिलने पर शादी समारोह में भी मातम पसर गया। फिलहाल पुलिस हादसे के कारणो की जांच कर रही है।
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