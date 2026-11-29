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कुरुक्षेत्र। राजेंद्र नगर स्थित श्री अद्वैत स्वरूप अनंत आश्रम नंगली वाली कुटिया में 29 नवंबर से 6 दिसंबर तक श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जाएगा। आश्रम के प्रवक्ता महात्मा दिव्यानंद ने बताया कि रविवार सुबह 10 बजे कलश यात्रा के साथ कथा का शुभारंभ होगा। आश्रम के संत वेदांत पुरी कथा व्यास के रूप में श्रद्धालुओं को प्रवचन देंगे। कथा का समय प्रतिदिन दोपहर 2:30 से शाम 5:30 बजे तक रहेगा। 6 दिसंबर को कथा विश्राम पर सुबह 8 बजे हवन यज्ञ होगा। इसके बाद दोपहर एक बजे विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। संवाद