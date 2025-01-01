Kurukshetra News: 1.25 लाख दीयाें से रोशन होगा पवित्र ब्रह्मसरोवर, 500 ड्रोन दिखाएंगे प्रदेश व देश की उपलब्धियां

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ब्रह्मसरोवर तीर्थ पर आशीर्वाद का दीया संकल्प के तहत 1.25 लाख दीयों को रोशन किया जाएगा। इनके बीच शाम सात बजे 500 ड्रोन भव्य शो प्रदर्शित करेंगे। इस शो में प्रदेश की उपलब्धियां और देश की योजनाओं को प्रदर्शित किया जाएगा। सेवा मेरा योगदान संकल्प के तहत सुबह सात बजे सरस्वती तीर्थ पिहोवा, थानेसर शहर सहित सभी उपमंडलों पर सफाई अभियान चलाया जाएगा। इसी संकल्प में सुबह ब्रह्मसरोवर के वीआईपी घाट पर सुबह नौ बजे से शाम नौ बजे तक रक्तदान शिविर आयोजित होगा। इस रक्तदान शिविर में पांच जिलों की टीम शामिल होंगी। अनकही कहानियां संकल्प के तहत पुरुषोत्तम पुरा बाग में सायं पांच बजे से नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किए जाएंगे।उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने पत्रकाराें से पूरे कार्यक्रम पर चर्चा की और कहा कि ब्रह्मसरोवर तीर्थ के अलावा ज्योतिसर तीर्थ, महाभारत अनुभव केंद्र ज्योतिसर, श्री संगमेश्वर महादेव मंदिर अरुणाय, सरस्वती तीर्थ पिहोवा, श्री मारकण्डेश्वर मंदिर, शिवाला रामकुंडी, एलिवेटिड रेलवे ट्रैक थानेसर, स्थाणेश्वर महादेव मंदिर ज्योतिसर, जिला की सभी गोशालाओं में तीन लाख से ज्यादा दीप प्रज्ज्वलित किए जाएंगे। ब्रह्मसरोवर, नए लघु सचिवालय, लघु सचिवालय की बिल्डिंग को लाइटों से सजाया जाएगा। सेवा मेरा योगदान के माध्यम से नागरिकों को अपनी क्षमता एवं सामर्थ्य के अनुसार समाज और राष्ट्र के लिए योगदान देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। सेवा सेतु अभियान के तहत विभिन्न संस्थाओं, संगठनों और नागरिकों को सेवा कार्यों से जोड़कर जनभागीदारी का दायरा बढ़ाया जाएगा।