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विरोध के चलते पेराई सत्र शुरू होने के तीसरे दिन वीरवार को भी शाहाबाद शुगर मिल की मशीनें नहीं चल सकीं। किसान मांग पूरी होने तक मिल को गन्ना देने के लिए तैयार नहीं हैं। वहीं, किसानों ने दो दिसंबर को मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की तैयारी शुरू कर दी है। संवाद

शाहाबाद। गन्ने का भाव 600 रुपये प्रति क्विंटल करने की मांगके लिए किसानों का आंदोलन जारी है।