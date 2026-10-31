फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Sudhpur-11 defeated Kheda Royals by 8 wickets

Kurukshetra News: सुधपुर-11 ने खेड़ा रॉयल्स को 8 विकेट से हराया

Sat, 31 Oct 2026 02:19 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 31 Oct 2026 02:19 AM IST
विज्ञापन
Sudhpur-11 defeated Kheda Royals by 8 wickets
शाहाबाद। सुधपुर ग्राउंड पर 15 ओवर का क्रिकेट मुकाबला खेला गया। इसमें सुधपुर-11 ने खेड़ा रॉयल्स को आठ विकेट से हराया। विजेंद्र राणा को मैच का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी चुना गया।
विज्ञापन

खेड़ा रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी की। टीम 15 ओवर में पांच विकेट खोकर 112 रन ही बना सकी। प्रदीप तिगरी ने छह गेंदों में 24 रन जोड़े। कुशल खेड़ा ने 19 और रस्सू खेड़ा ने 20 रन का योगदान दिया। सुधपुर-11 के लिए अंकित सुधपुर और अमन ने दो-दो विकेट लिए। बिन्नू को एक विकेट मिला। जवाब में सुधपुर-11 ने आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने 7.5 ओवर में दो विकेट पर 118 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया।
विज्ञापन

लक्ष्य का पीछा करते हुए विजेंद्र राणा ने सुधपुर-11 को मजबूत शुरुआत दिलाई। उन्होंने 27 गेंदों में नाबाद 67 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस पारी में पांच चौके और छह छक्के शामिल थे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed