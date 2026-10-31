Kurukshetra News: सुधपुर-11 ने खेड़ा रॉयल्स को 8 विकेट से हराया

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खेड़ा रॉयल्स ने पहले बल्लेबाजी की। टीम 15 ओवर में पांच विकेट खोकर 112 रन ही बना सकी। प्रदीप तिगरी ने छह गेंदों में 24 रन जोड़े। कुशल खेड़ा ने 19 और रस्सू खेड़ा ने 20 रन का योगदान दिया। सुधपुर-11 के लिए अंकित सुधपुर और अमन ने दो-दो विकेट लिए। बिन्नू को एक विकेट मिला। जवाब में सुधपुर-11 ने आक्रामक बल्लेबाजी की। उन्होंने 7.5 ओवर में दो विकेट पर 118 रन बनाकर मुकाबला जीत लिया।लक्ष्य का पीछा करते हुए विजेंद्र राणा ने सुधपुर-11 को मजबूत शुरुआत दिलाई। उन्होंने 27 गेंदों में नाबाद 67 रन की विस्फोटक पारी खेली। इस पारी में पांच चौके और छह छक्के शामिल थे।