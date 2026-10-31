Kurukshetra News: युवा वैज्ञानिकों ने पेश किए शोध आधारित प्रोजेक्ट

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विद्यार्थियों ने सतत विकास से जुड़ी चुनौतियों के समाधान के लिए वैज्ञानिक विचार और शोध आधारित परियोजनाएं प्रस्तुत कीं। यह आयोजन भारतीय संसाधन एवं विकास एसोसिएशन ने किया। कार्यक्रम में भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग की नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन और हरियाणा स्कूल शिक्षा परियोजना परिषद ने भी सहयोग किया। विद्यार्थियों ने सतत विकास के लिए विज्ञान में नवाचार विषय पर प्रोजेक्ट प्रस्तुत किए। इन प्रोजेक्ट का उद्देश्य पर्यावरण और स्थिरता से जुड़ी चुनौतियों का समाधान खोजना था। चयनित टीमें 27 और 28 नवंबर को कुरुक्षेत्र में होने वाली राज्य स्तरीय बाल विज्ञान कांग्रेस में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगी।जिला परियोजना संयोजक कृष्ण कुमार ने चयनित टीमों और मूल्यांकनकर्ताओं को सम्मानित किया। जिला समन्वयक सुनीता सैनी ने कार्यक्रम का संचालन किया। जिला अकादमिक समन्वयक सविता खर्ब ने व्यवस्थाओं और शैक्षणिक गतिविधियों का समन्वय किया।