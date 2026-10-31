Kurukshetra News: कुश्ती में भिड़ेंगे कलवा व ईरानी पेडरम

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देश-विदेश के नामी पहलवान भी दंगल में अपनी कुश्ती कला का प्रदर्शन करेंगे। मेले के मुख्य संयोजक और मोहाली के पुलिस अधीक्षक नवरीत सिंह विर्क ने यह जानकारी दी। विज्ञापन

उन्होंने बताया कि 31 अक्तूबर को कलवा गुर्जर और ईरानी पहलवान पेडरम के बीच झंडी की कुश्ती करवाई जाएगी। इस दंगल में केवल आमंत्रित अखाड़ों के पहलवानों को ही कुश्ती लड़ने का अवसर मिलेगा। बिन बुलाए पहलवानों को मुकाबले में उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। देश-विदेश के नामी पहलवान भी दंगल में अपनी कुश्ती कला का प्रदर्शन करेंगे। मेले के मुख्य संयोजक और मोहाली के पुलिस अधीक्षक नवरीत सिंह विर्क ने यह जानकारी दी।उन्होंने बताया कि 31 अक्तूबर को कलवा गुर्जर और ईरानी पहलवान पेडरम के बीच झंडी की कुश्ती करवाई जाएगी। इस दंगल में केवल आमंत्रित अखाड़ों के पहलवानों को ही कुश्ती लड़ने का अवसर मिलेगा। बिन बुलाए पहलवानों को मुकाबले में उतरने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

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लाडवा। लखमड़ी मेले में 31 अक्तूबर को पांच लाख रुपये की इनामी राशि वाली कुश्ती होगी। इसमें कलवा गुर्जर और ईरान के पहलवान पेडरम आमने-सामने होंगे। मीर बाबा पीर की दरगाह पर लगने वाले इस दो दिवसीय मेले का यह मुख्य आकर्षण है।