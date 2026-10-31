Kurukshetra News: गुरुकुल-कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और भद्रकाली मंदिर का अधिकारियों ने किया निरीक्षण

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आईजी पंकज नैन ने पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन और अन्य अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थलों गुरुकुल कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय और भद्रकाली मंदिर का निरीक्षण किया, इसके बाद पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में विभिन्न जिलों से आए पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर सुरक्षा प्रबंधों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सभी अधिकारी और कर्मचारी अपनी ड्यूटी पूरी सतर्कता से निभाएं।सुरक्षा व्यवस्था के लिए विभिन्न जिलों से आए पुलिसकर्मियों के साथ जिला पुलिस के महिला और पुरुष जवानों को भी तैनात किया गया है। सुरक्षा ड्यूटियां दिन और रात की शिफ्ट में रहेंगी। पुलिस अधीक्षक चंद्र मोहन ने बताया कि राष्ट्रपति के दौरे के दौरान सुरक्षा कारणों से कुरुक्षेत्र शहर में किसी भी कंपनी या व्यक्ति को ड्रोन और ग्लाइडर उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। इस संबंध में थाना प्रभारियों और ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं।