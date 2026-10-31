Kurukshetra News: एडीज मच्छर का खतरा बरकरार, 14 घरों में मिला लार्वा

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डेंगू की गंभीरता को देखते हुए विभाग के द्वारा शहरी क्षेत्र में मच्छरों के प्रजनन स्थलों की पहचान करने के लिए मकानों और कंटेनरों की जांच की जा रही है। शुक्रवार को की गई जांच के दौरान 14 मकानों में लार्वा मिलने के साथ 15 कंटेनर भी लार्वा से संक्रमित पाए गए। विभाग इसको लेकर अलर्ट हो गया है।

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कुरुक्षेत्र। जिले में अब तक डेंगू के 26 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं, शहरी क्षेत्र में जांच के दौरान 14 घरों में मच्छरों का लार्वा मिला है। स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने एक दिन में 5238 मकानों और 15,302 कंटेनरों की जांच की। इनमें 15 कंटेनरों में लार्वा पाया गया। विभाग की ओर से चार नोटिस जारी किए गए हैं। हालांकि, जिले में मलेरिया का कोई मामला दर्ज नहीं किया गया है।