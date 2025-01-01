Kurukshetra News: भीम छात्रावास में कुलसचिव ने छात्रों संग किया भोजन, समस्याएं भी जानी

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कुलसचिव ने कहा कि किसी भी छात्रावास में छात्र-छात्राओं को परेशान नहीं होने दिया जाएगा। सभी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। छात्रों को अपनी समस्या शांतिपूर्ण माहौल में वार्ड व प्रशासन के अन्य अधिकारियों को बतानी चाहिए। विश्वविद्यालय प्रशासन का हर संभव प्रयास रहता है कि हर समस्या का तत्काल समाधान हो। कुलसचिव के साथ इस दौरान वार्डन डॉ. सचिन यादव, एवं डॉ. विकास भी रहे।सोमवार देर रात को स्पोर्टस छात्रावास व डॉ बीआर अंबेडकर छात्रावास में मेस शुरू न होने से छात्रों ने छात्रावास बैरियर पर आकर रोष जाहिर किया था। हालांकि उसी दौरान मुख्य वार्डन डॉ जसबीर सिंह ने बताया था कि स्पोर्टस छात्रावास नया बना है, जिसमें मेस तैयार की जा रही है। वहीं अगले सोमवार से यहां मेस शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद छात्र शांत हो गए थे।