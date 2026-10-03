Kurukshetra News: ब्रह्मसरोवर की सफाई में जुटे 50 से ज्यादा कर्मचारी

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सफाई के दौरान निकले कचरे और सूखी पत्तियों को ट्रैक्टर-ट्रॉलियों में भरकर उठाया गया। सुभाष सुधा ने कहा कि स्वच्छता केवल सफाई कर्मचारियों की नहीं, बल्कि हर नागरिक का नैतिक कर्तव्य है। उन्होंने ब्रह्मसरोवर को आस्था का प्रमुख केंद्र बताया, जहां देश-विदेश से श्रद्धालु आते हैं। सुधा ने लोगों से गीले और सूखे कचरे को अलग रखने तथा प्लास्टिक का उपयोग न करने की अपील की। उन्होंने युवाओं से बच्चों में स्वच्छता के संस्कार विकसित करने का आह्वान किया।जिला प्रशासन का विशेष अभियान उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने बताया कि गांधी जयंती पर जिला प्रशासन ने विशेष अभियान चलाया। वन विभाग ने पेड़ों की छंटाई के साथ छायादार, फलदार और फूलदार पौधे लगाए। नगर पालिका थानेसर और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड ने घास की कटाई और कचरा संवेदनशील स्थानों की सफाई की। मीणा ने कहा कि यह अभियान पूरे माह जिले के धार्मिक और सार्वजनिक स्थलों पर चलेगा। उन्होंने लोगों से स्वच्छता का संकल्प लेने और नियमित भागीदारी की अपील की।