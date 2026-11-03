Kurukshetra News: बाजारों में पुलिस का पहरा, बड़े व चार पहिया वाहनों की एंट्री बंद

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कुरुक्षेत्र। दिवाली पर बाजारों में बढ़ती भीड़ के बीच सुरक्षा और यातायात व्यवस्था बनाए रखना पुलिस के लिए चुनौती बन गया है। त्योहार पर किसी तरह की अव्यवस्था न हो और लोगों को जाम से राहत मिले, इसके लिए पुलिस प्रशासन ने बाजारों में सुरक्षा बढ़ा दी है। बाजारों के चारों ओर नाके लगाकर बड़े और चार पहिया वाहनों की एंट्री पर रोक लगाई गई है। जगह-जगह पुलिसकर्मियों की तैनाती के साथ बाइक राइडर और पुलिस टीमें लगातार गश्त कर रही हैं।पुलिस की टीमें बाजारों में आने वाले वाहनों की जांच कर रही हैं। पटाखों जैसी आवाज करने वाले बुलेट चालकों को पकड़कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। वहीं, नो-पार्किंग में वाहन खड़े करने वालों के ऑनलाइन चालान काटे जा रहे हैं। बाजारों के चौक-चौराहों पर भी पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हालांकि, पुलिस की सख्ती के बीच लोगों की परेशानी भी कम नहीं है।मुख्य मार्गों पर चल रहे निर्माण कार्य के कारण सड़कों पर धूल-मिट्टी उड़ रही है। इससे दुकानदारों और बाजार आने वाले ग्राहकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का कहना है कि त्योहार से पहले निर्माण कार्य पूरा करवाना चाहिए था, ताकि भीड़ के बीच आवागमन सुगम रहता और धूल से भी राहत मिलती।