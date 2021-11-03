Kurukshetra News: छठ पूजा से बाजार गुलजार ,अच्छी बिक्री से बढ़ा व्यापारियों में उत्साह

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पूजन सामग्री,फल और पारंपरिक परिधानों की दुकानों पर उमड़ रही भीड़ से दुकानदारों के चेहरे खिल उठे हैं। व्यापारियों का कहना है कि छठ पर्व को लेकर बाजार में जबरदस्त रौनक है और ग्राहकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। बाजार में बांस के सूप, दउरा और मिट्टी के बर्तन बेचने वाले दुकानदारों ने बताया कि छठ पर्व के लिए उन्होंने पहले से ही पर्याप्त स्टॉक मंगा लिया था, जिसकी अब तेजी से बिक्री हो रही है।किराना और पूजन सामग्री के दुकानदारों के अनुसार, गुड़, शुद्ध घी, सिंदूर और पीतल के बर्तनों की खरीदारी के लिए सुबह से ही दुकानों पर भीड़ लगनी शुरू हो जाती है, जो देर रात तक बनी रही। कपड़ा व्यापारियों ने भी बताया कि छठ पर्व को लेकर महिलाओं में पारंपरिक पीले और लाल रंग की साड़ियों की खरीदारी का खासा क्रेज है, जिससे बाजार में त्योहारी सीजन जैसा माहौल बना हुआ है। इसके अलावा, एक स्थानीय फल विक्रेता ने बताया कि पूजा में लगने वाले केला, सेब, नारियल, गन्ना और अन्य मौसमी फलों की मांग सबसे ज्यादा है, जिससे फलों के कारोबार में भी अच्छी तेजी देखने को मिल रही है।