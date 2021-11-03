पिपली मंडी में जल्द शुरू होगी सरसों व सूरजमुखी की खरीद : श्याम सिंह

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उन्होंने आश्वासन दिया कि मंडी में जल्द सरसों व सूरजमुखी की खरीद शुरू की जाएगी। साथ ही किसानों के लिए रेस्ट हाउस बनाने की मांग पर भी विचार किया जाएगा। मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचने पर चेयरमैन सतीश कुमार, जिला अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के जिला महासचिव धर्मपाल मथाना, वाइस चेयरमैन अमीरचंद और सचिव गुरमीत सैनी सहित भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया।सचिव ने बताया कि किसानों, आढ़तियों व व्यापारियों को खरीद के दौरान परेशानी नहीं आने दी गई और किसानों को 72 घंटे में भुगतान किया गया। इस दौरान आढ़तियों व किसानों ने सरसों, सूरजमुखी की खरीद और रेस्ट हाउस बनाने की मांग रखी। कृषि मंत्री ने अन्य मांगों पर भी विचार कर जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। मौके पर मामचंद मुकरपुर, गरजा सिंह कश्यप, अमरेंद्र सिंह, नीरज अग्रवाल, पवन मदान, प्रदीप कुंद्रा, अंकुश गर्ग और हरिराम सहित अन्य आढ़ती मौजूद रहे।