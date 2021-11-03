पिपली मंडी में जल्द शुरू होगी सरसों व सूरजमुखी की खरीद : श्याम सिंह
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:50 AM IST
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:50 AM IST
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पिपली/कुरुक्षेत्र। प्रदेश के कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा ने शनिवार को पिपली अनाज मंडी का दौरा कर धान की खरीद व उठान कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने खरीद और उठान में अव्वल रहने पर अधिकारियों व आढ़तियों की पीठ थपथपाई।
उन्होंने आश्वासन दिया कि मंडी में जल्द सरसों व सूरजमुखी की खरीद शुरू की जाएगी। साथ ही किसानों के लिए रेस्ट हाउस बनाने की मांग पर भी विचार किया जाएगा। मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचने पर चेयरमैन सतीश कुमार, जिला अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के जिला महासचिव धर्मपाल मथाना, वाइस चेयरमैन अमीरचंद और सचिव गुरमीत सैनी सहित भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया।
सचिव ने बताया कि किसानों, आढ़तियों व व्यापारियों को खरीद के दौरान परेशानी नहीं आने दी गई और किसानों को 72 घंटे में भुगतान किया गया। इस दौरान आढ़तियों व किसानों ने सरसों, सूरजमुखी की खरीद और रेस्ट हाउस बनाने की मांग रखी। कृषि मंत्री ने अन्य मांगों पर भी विचार कर जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। मौके पर मामचंद मुकरपुर, गरजा सिंह कश्यप, अमरेंद्र सिंह, नीरज अग्रवाल, पवन मदान, प्रदीप कुंद्रा, अंकुश गर्ग और हरिराम सहित अन्य आढ़ती मौजूद रहे।
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उन्होंने आश्वासन दिया कि मंडी में जल्द सरसों व सूरजमुखी की खरीद शुरू की जाएगी। साथ ही किसानों के लिए रेस्ट हाउस बनाने की मांग पर भी विचार किया जाएगा। मार्केट कमेटी कार्यालय पहुंचने पर चेयरमैन सतीश कुमार, जिला अनाज मंडी आढ़ती एसोसिएशन के जिला महासचिव धर्मपाल मथाना, वाइस चेयरमैन अमीरचंद और सचिव गुरमीत सैनी सहित भाजपा नेताओं ने उनका स्वागत किया।
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सचिव ने बताया कि किसानों, आढ़तियों व व्यापारियों को खरीद के दौरान परेशानी नहीं आने दी गई और किसानों को 72 घंटे में भुगतान किया गया। इस दौरान आढ़तियों व किसानों ने सरसों, सूरजमुखी की खरीद और रेस्ट हाउस बनाने की मांग रखी। कृषि मंत्री ने अन्य मांगों पर भी विचार कर जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया। मौके पर मामचंद मुकरपुर, गरजा सिंह कश्यप, अमरेंद्र सिंह, नीरज अग्रवाल, पवन मदान, प्रदीप कुंद्रा, अंकुश गर्ग और हरिराम सहित अन्य आढ़ती मौजूद रहे।
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