Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Cultural program in front of Gaudiya Math at 7 PM

Kurukshetra News: गौड़ीय मठ के सामने सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 7 बजे

Sun, 15 Nov 2026 01:47 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 15 Nov 2026 01:47 AM IST
विज्ञापन
Cultural program in front of Gaudiya Math at 7 PM
कुरुक्षेत्र। ब्रह्मसरोवर परिसर में पंडाल-दो स्थित गौड़ीय मठ के गेट के सामने शाम सात बजे भव्य सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसमें कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और थानेसर विधायक अशोक अरोड़ा विशेष रूप से शामिल होंगे। बॉलीवुड के म्यूजिक डायरेक्टर अशोक भद्र (कोलकाता) और भोजपुरी साहित्यकार मनोज भावुक भी मौजूद रहेंगे।
विज्ञापन

कथावाचक वेदाचार्य अनिल शास्त्री ने बताया कि कार्यक्रम में संगीत, साहित्य और लोकसंस्कृति की विशेष प्रस्तुतियां होंगी। उन्होंने श्रद्धालुओं से अधिकाधिक संख्या में पहुंचने की अपील की। उन्होंने कहा कि छठ महापर्व सूर्य उपासना के साथ प्रकृति के प्रति कृतज्ञता, स्वच्छता, अनुशासन और सामाजिक समरसता का संदेश देता है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed