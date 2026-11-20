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यात्री अनिल, रवि और संजय इत्यादि ने कहा कि रेलवे स्टेशन पर बने पैदल पुल पर अक्सर बंदर आकर बैठ जाते हैं। पुल पार करते समय यात्रियों को बंदरों से बचकर निकलना पड़ता है। दुर्घटना या झपटमारी की आशंका बनी रहती है। ये बंदर स्टेशन परिसर में साथ लगते रिहायशी क्षेत्रों से भी पहुंच जाते हैं, जिससे यात्रियों के साथ स्थानीय लोगों को भी दिक्कतें उठानी पड़ रही हैं।वहीं यात्री राजेश गोयल, चंद्र प्रकाश, विजय अरोड़ा, मुनीश मित्तल और विनय का कहना है कि कुरुक्षेत्र में दूर-दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं, ऐसे में स्टेशन पर बंदरों की समस्या गंभीर हो सकती है। रेलवे प्रशासन को बंदरों पर अंकुश लगाने के लिए ठोस एवं प्रभावी कदम उठाने चाहिए। रेलवे अधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि बंदरों से जुड़ी जानकारी मिली है, तुरंत प्रभावी कदम उठाए जाएंगे। यात्रियों से अपील में कहा कि वे खाने-पीने का सामान प्लेटफार्म या पैदल वाले पुल पर न फेंकें। खाद्य सामग्री के कारण बंदर तेजी से आकर्षित होते हैं।