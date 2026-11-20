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परीक्षा 28 नवंबर को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। निवारसी गांव स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल निरंजन सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले विद्यार्थी नवोदय विद्यालय समिति के पोर्टल से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं, इसके अलावा प्रवेश पत्र संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) कार्यालयों में भी उपलब्ध करवाए गए हैं। उन्होंने अभिभावकों से अपील की कि वे समय रहते बच्चों के प्रवेश पत्र प्राप्त कर लें। संवाद

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कुरुक्षेत्र। जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के तहत छठी कक्षा में दाखिले के लिए होने वाली चयन परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं।