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पानीपत। शहर समेत जिलेभर में मंगलवार को गोपाष्टमी का पर्व पूरी श्रद्धा, भक्ति और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सुबह से ही गोभक्त परिवार सहित गोशालाओं में पहुंचने लगे। श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से गोपूजन कर गायों को तिलक लगाया और फूल-मालाएं पहनाकर आरती उतारी। गोमाता को 56 भोग, केले, सेब, ड्राई फ्रूट, गुड़, आटा और हरा चारा खिलाकर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की गई।वहीं, सर्दी के मौसम को देखते हुए गोभक्तों ने गोवंश के लिए ऊनी वस्त्र भी दान किए। शहर के जीटी रोड स्थित गोशाला और बरसत रोड स्थित श्रीराधा कृष्ण गोशाला में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ रही। जीटी रोड गोशाला सोसाइटी के प्रधान रामनिवास गुप्ता ने बताया कि गोपाष्टमी के अवसर पर सुबह 5 बजे से ही श्रद्धालु पहुंचने शुरू हो गए थे। सुबह 8 बजे वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन-यज्ञ किया गया, जिसमें लोगों ने आहुतियां डालीं।इसके बाद गोमाता का तिलक कर फूल-मालाओं से शृंगार किया गया और आरती उतारी गई। गोवंश को 56 भोग, गुड़, आटा और हरा चारा खिलाया गया। गोशाला में आने वाले श्रद्धालुओं को प्रसाद भी वितरित किया गया।नियमित गोसेवा से मिलती है आत्मिक शांतिसंजय चौक निवासी शर्मीला ने बताया कि वे प्रतिदिन गोशाला में आकर गोमाता को रोटी और हरा चारा खिलाती हैं, इससे उन्हें आत्मिक शांति मिलती है। गोपाष्टमी के अवसर पर वे सुबह 7 बजे ही गोशाला पहुंच गईं। उन्होंने हवन में भाग लिया, फिर परिसर की साफ-सफाई कर गोमाता की आरती उतारकर चारा खिलाया।श्रीकृष्ण ने शुरू की थी गोचारण लीलाबरसत रोड स्थित श्रीराधा कृष्ण गोशाला के प्रधान राजीव जैन ने बताया कि पर्व पर गायों को विशेष रूप से सजाया गया था। सुबह छह बजे से श्रद्धालु परिवार सहित गोपूजन के लिए पहुंचने लगे थे। धार्मिक मान्यता के अनुसार कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने पहली बार गायों को चराना शुरू किया था। इससे पहले वह बछड़ों को चराने ले जाते थे।भजनों पर झूमे श्रद्धालुगोशालाओं में हवन और पूजन के बाद भजन संध्या भी आयोजित की गई। श्रद्धालुओं ने भजनों और लोकगीतों से गोमाता की महिमा का गुणगान किया। मेरो छोटो सो कन्हैया गैया चरावन जाए और जय गोमाता, जय गोपाला जैसे भजनों पर गोभक्त झूमते नजर आए। पूरा वातावरण भक्तिमय बना रहा।