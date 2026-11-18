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ग्रामीण मांगे राम कौशिक ने बताया कि पिहोवा से सिरसा जाने वाली एक बस गांव थाना के स्टॉप पर नहीं रुकी। चालक ने बस टोल टैक्स के पास रोकी और एक महिला यात्री को वहीं उतार दिया। बाद में वही बस पिहोवा बस स्टैंड पर 15 से 20 मिनट तक खड़ी मिली। चालक-परिचालक ने गांव थाना में स्टॉपेज नहीं होने की बात कही।यात्रियों को परेशानीथाना का बस स्टॉप सात आसपास के गांवों के लोगों और विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। इन गांवों में धूलगढ़, मांगना, बरोट, बंदराणा, नोच, बलवती और जसवंती शामिल हैं। बसें निर्धारित स्थान पर नहीं रुकने से यात्रियों को भारी परेशानी होती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बस रोकने की मांग करने पर यात्रियों के साथ दुर्व्यवहार भी किया जाता है। सिरसा डिपो के जीएम अजय दलाल ने बताया कि उन्हें अभी तक लिखित शिकायत नहीं मिली है, पर दुर्व्यवहार होने पर कार्रवाई की जाएगी।