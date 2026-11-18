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कुरुक्षेत्र। जिला रोजगार कार्यालय की ओर से युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए 18 नवंबर को जॉब फेयर लगाया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी सीमा सैनी ने बताया कि जॉब फेयर सुबह 10 बजे जिला रोजगार कार्यालय परिसर में शुरू होगा। इसमें 12वीं, स्नातक और स्नातकोत्तर पास युवा हिस्सा ले सकते हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक और भारतपे की कंपनियां योग्य अभ्यर्थियों का चयन करेंगी। अभ्यर्थियों के लिए एआरईएक्सजीओवीइन पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य है। उन्हें शैक्षणिक प्रमाण-पत्र साथ लाने होंगे।