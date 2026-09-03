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कुरुक्षेत्र: जहर खाकर युवक और दो बच्चों की मां ने की आत्महत्या, प्रेम प्रसंग का माना जा रहा है मामला

Thu, 03 Sep 2026 08:58 PM IST
मयूर शर्मा संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Published by: मयूर शर्मा Updated Thu, 03 Sep 2026 08:58 PM IST
सार

मृतक युवक की पहचान मिर्जापुर निवासी 25 वर्षीय वीरेन के रूप में हुई है। महिला करीब 29 वर्ष की थी और शहर से सटे एक गांव की रहने वाली थी। वह दो बच्चों की मां थी। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए। वीरेन के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

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Kurukshetra Haryana boy and married woman commit suicide by consuming poison
मृतक वीरेन की फाइल फोटो - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी

विस्तार
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कुरुक्षेत्र में एक युवक और शादीशुदा महिला ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। दोनों मां भद्रकाली मंदिर पार्किंग में उल्टी करने लगे थे। अस्पताल पहुंचने पर दोनों ने दम तोड़ दिया। पुलिस ने इसे प्रेम प्रसंग का मामला बताया है। मृतक युवक की पहचान मिर्जापुर निवासी 25 वर्षीय वीरेन के रूप में हुई है। महिला करीब 29 वर्ष की थी और शहर से सटे एक गांव की रहने वाली थी। वह दो बच्चों की मां थी। पुलिस ने पोस्टमॉर्टम के बाद दोनों के शव परिजनों को सौंप दिए। वीरेन के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार, वीरेन और महिला की आपस में पहचान थी। वे दोनों झांसा रोड पर स्थित एक पार्क में मिलने पहुंचे थे, जहां उनके साथ एक अन्य युवती भी थी।
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बुधवार दोपहर बाद युवक व महिला बाइक पर मां भद्रकाली मंदिर पहुंचे और पार्किंग में ही उल्टियां करने लगे। यह देख मंदिर के पीठाध्यक्ष सतपाल शर्मा ने तत्काल सूचना पुलिस को दी। थाना कृष्णा गेट एसएचओ नरेश कुमार टीम के साथ पहुंचे और वहीं दोनों के परिजनों को भी बुलाया गया। हालत बिगड़ने पर उन्हें नागरिक अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों ने दम तोड़ दिया।

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बताया जा रहा है कि 10 वर्ष पूर्व महिला की शादी हुई थी। पति पति दुबई में नौकरी करता है, जबकि वह एक अस्पताल में रिसेप्शनिस्ट थी। उसका एक बेटा और बेटी भी है। युवक शहर में ही एक लैब पर काम करता था। चर्चा है कि महिला युवक के साथ लिव इन में रहना चाहती थी।

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वीडियो भी आया सामने

युवक व महिला का जहरीला पदार्थ निगलने के बाद का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें युवक एक युवती की ओर इशारा करते हुए कुछ कह रहा है जबकि युवती ने उसे जानने से ही इनकार कर दिया। वीडियो में युवक के समीप ही महिला भी बेहोशी जैसी हालत में पड़ी दिखाई दे रही है। वीडियो में वीरेन एक युवती की ओर इशारा करते हुए कह रहा है कि इसी के चक्कर में दवा खाई है। इसे भी साथ लेकर मरूंगा। युवती ने वीरेन को जानने से ही इनकार किया है। वीरेन ने यह भी कहा कि दोनों रिलेशन में थे। इकट्ठे रहना चाहते थे। मरना भी एक साथ ही चाहते थे। इसी बीच युवती अपनी रिकार्डिंग करने को लेकर मना करती है और कहती है कि वह उसे जानती नहीं।

वीरेन से 29 अगस्त को भी मिली थी महिला

मृतक युवक के चाचा राजिंद्र कुमार के मुताबिक महिला वीरेन को 29 अगस्त को दोपहर के समय उसके घर पर भी मिलने पहुंच गई थी। उसने कहा था कि उसे वीरेन से कुछ रुपये लेने हैं। इसके बाद एक और युवती वीरेन से एक सितंबर को मिलने पहुंची और इन दोनों में बहस हुई। वह वीरेन को ब्लैकमेल करना चाहती थी। बुधवार को वीरेन व महिला झांसा रोड पर पहुंचे थे जहां वह युवती भी आ गई। तीनों में ही बहस हुई और उसके बाद वीरेन व महिला ने यह कदम उठा लिया।

एसएचओ बोले, हर एंगल से की जा रही जांच

थाना कृष्ण गेट थाना प्रभारी नरेश कुमार का कहना है कि हर एंगल से मामले की जांच की जा रही है। फिलहाल शिकायत के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।

बाइक पर आते दिखे, कर रहे थे उल्टियां: पीठाध्यक्ष

मां भद्रकाली मंदिर के पीठाध्यक्ष सतपाल शर्मा का कहना है कि युवक व महिला बाइक पर पार्किंग में पहुंचे थे और उल्टियां करने लगे। यह देख तत्काल ही पुलिस को सूचित कर दिया और पुलिस ने पहचान होते ही परिजनों को बुला लिया था। दोनों को उसी समय अस्पताल भेज दिया गया था।

 
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