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कुरुक्षेत्र: पिहोवा लूटकांड में पकड़े गए बदमाश ने की भागने की कोशिश, पुलिस की गोली लगने से हुआ घायल

Thu, 03 Sep 2026 10:02 AM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Thu, 03 Sep 2026 10:02 AM IST
सार

सीआईए प्रभारी मनदीप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले से ही मारपीट और छीना-झपटी सहित 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस तीनों आरोपियों की आपराधिक कुंडली खंगाल रही है।

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Criminal arrested in Kurukshetra-Pehowa robbery case attempted to escape; injured after being shot by police
कुरुक्षेत्र पुलिस - फोटो : संवाद

विस्तार
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पिहोवा में दो लाख रुपये की लूट के मामले में गिरफ्तार एक बदमाश ने पुलिस हिरासत से भागने का प्रयास किया, जिसके दौरान पुलिस की गोली लगने से वह घायल हो गया। घायल बदमाश को जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है।

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यह घटना मंगलवार शाम को पिहोवा में सतपाल सिंह नामक व्यक्ति से दो लाख रुपये लूटने के मामले से जुड़ी है। बाइक सवार तीन बदमाशों ने सतपाल सिंह को धक्का देकर गिरा दिया और उनकी नगदी छीनकर फरार हो गए थे। मामले की जांच के बाद पुलिस ने बुधवार शाम को हरिद्वार से आरोपी अभिषेक, आशीष और अंकित को गिरफ्तार किया था।
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पुलिस इन आरोपियों को कुरुक्षेत्र ला रही थी। रादौर से कुछ आगे गांव कढामी के पास देर रात को आरोपी अभिषेक ने शौच जाने की बात कही। पुलिसकर्मी उसे गाड़ी से कुछ दूरी पर ले गए, तभी उसने पुलिसकर्मियों को धक्का देकर भागने की कोशिश की। रोकने के प्रयास के बावजूद जब वह नहीं माना, तो पुलिस ने उस पर गोली चला दी। गोली बदमाश के बाएं पैर में लगी, जिससे वह घायल हो गया। उसे तत्काल काबू कर अस्पताल ले जाया गया।
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सीआईए प्रभारी मनदीप सिंह ने बताया कि गिरफ्तार किए गए तीनों आरोपियों के खिलाफ पहले से ही मारपीट और छीना-झपटी सहित 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस तीनों आरोपियों की आपराधिक कुंडली खंगाल रही है।

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