फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Health check-up of police personnel by setting up camp in police line

Kurukshetra News: पुलिस लाइन में शिविर लगाकर जांचा पुलिस कर्मचारियों का स्वास्थ्य

Tue, 13 Oct 2026 02:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:42 AM IST
विज्ञापन
Health check-up of police personnel by setting up camp in police line
कुरुक्षेत्र। जिला पुलिस कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए पुलिस लाइन में एक विशेष चिकित्सा जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष पुलिसकर्मियों ने अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवाया। विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने रक्तचाप, शर्करा, वजन, रक्त परीक्षण और सामान्य स्वास्थ्य जांच की।
विज्ञापन

चिकित्सकों ने कर्मचारियों को स्वस्थ जीवनशैली, संतुलित आहार और नियमित व्यायाम की सलाह दी। स्वास्थ्य समस्याओं वाले कर्मचारियों को आगे की जांच और उपचार के लिए परामर्श भी दिया गया। बाला जी आरोग्य अस्पताल के प्रबंध निदेशक डॉ. अनुराग कौशल और डॉ. नेहा कौशल की टीम ने इस शिविर में सहयोग किया। अस्पताल के डॉ. गुंजन शर्मा, डॉ. सचिन, परमबीर, पारुल और विजय कुमार ने पुलिसकर्मियों की जांच की। महाप्रबंधक महेंद्र सिंह और आकाश कुमार ने भी परामर्श दिया। पुलिस विभाग के फार्मासिस्ट रविकांत, कल्याण निरीक्षक रामपाल और सहायक उप निरीक्षक सुरेश कुमार ने चिकित्सा दल का सहयोग किया। पुलिस कर्मचारियों ने इस पहल को उनके स्वास्थ्य और मनोबल के लिए लाभकारी बताया। शिविर में कुल 101 महिला और पुरुष पुलिस कर्मचारियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed