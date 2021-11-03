Kurukshetra News: अतिथि अध्यापक आज करेंगे सीएम कार्यालय का घेराव
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:49 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:49 AM IST
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कुरुक्षेत्र। अतिथि अध्यापक छह सितंबर को कुरुक्षेत्र के लघु सचिवालय में रैली करेंगे। इसमें प्रदेशभर से हजारों अतिथि अध्यापक, नियमित अध्यापक और सर्व कर्मचारी संघ के सदस्य शामिल होंगे। रैली के बाद मुख्यमंत्री कार्यालय का घेराव किया जाएगा। राजकीय अनुबंधित अध्यापक संघ के राज्य प्रधान दिनेश यादव और पूनम ने बताया कि नियमितीकरण की मांग पर 23 जून से धरना-प्रदर्शन चल रहा है। यह रैली राजरानी के शहीदी दिवस पर श्रद्धांजलि सभा के साथ होगी। संयुक्त किसान मोर्चा और मजदूर संगठनों के नेता भी इसमें शामिल होंगे। अध्यापक नेताओं ने 7 सितंबर 2008 को रोहतक की घटना याद दिलाई। उस समय पुलिस लाठीचार्ज में शिक्षिका राजरानी की मौत हो गई थी। शिक्षक संगठन इस शहादत को आंदोलन का अहम पड़ाव मानते हैं।
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