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दूसरी ओर, मौसम में बदलाव के बावजूद वायु प्रदूषण के स्तर में खास सुधार नहीं हुआ है। शुक्रवार को जिले का एक्यूआई 240 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में है। डिप्टी सिविल सर्जन डॉ. जगमिंद्र मलिक ने बताया कि सुबह कोहरे और प्रदूषण के मेल से वातावरण में धुंध जैसी स्थिति बन रही है। ऐसे में लोगों को सुबह और शाम के समय बाहर निकलते हुए सावधानी बरतनी चाहिए।

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कुरुक्षेत्र। तीन दिन तक मौसम साफ रहने के बाद शुक्रवार सुबह एक बार फिर हल्का कोहरा छा गया। सुबह आसमान में धुंध की हल्की चादर दिखाई दी। तापमान में गिरावट और आठ किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही ठंडी हवाओं के कारण ठिठुरन बढ़ने लगी है। शुक्रवार को जिले का अधिकतम तापमान 24 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम के जानकारों के अनुसार शनिवार को तापमान में और गिरावट आने की संभावना है, जिससे ठंड का असर बढ़ सकता है।