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Kurukshetra News: मौसम में बदलाव से बढ़ी किसानों की चिंता

Tue, 15 Sep 2026 01:42 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:42 AM IST
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Farmers' concerns rise due to changing weather.
कुरुक्षेत्र। थानेसर अनाजमंडी में सुखाई गई धान की फसल। संवाद - फोटो : Samvad
कुरुक्षेत्र। पिछले दो दिन से मौसम में बदलाव का दौर सोमवार को भी जारी रहा। दिन भर कभी तेज धूप तो कभी घटाएं छाती रही। देर रात तक बारिश की संभावना बनी रही, जिससे धान कटाई में लगे किसानों में चिंता भी बढ़ गई।
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हालांकि दिन भर बारिश नहीं हुई लेकिन बादल छाने से मौसम सुहाना बना रहा। अधिकतम तापमान 33 डिग्री व न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया।
गत दिवस हुई हल्की बारिश में भीगा धान दिन भर अनाजमंडियों में सुखाया जाता रहा। पिपली सहित कईं क्षेत्रों में रविवार को कहीं हल्ककी तो कहीं तेज बूंदाबांदी हुई थी। कईं जगहों पर हल्की बारिश भी हुई। ऐसे में मंडियों में पड़ी 1509 किस्म की धान भी भीग गई थी। वहीं मौसम में बदलाव के चलते भी धान में नमी बढ़ गई। ऐसे में सोमवार को दिन भर धान की ढेरियां सुखाई जाती रही। उधर बारिश न होने चलते मंडियों में आवक बढ़ गई है। थानेसर अनाजमंडी में ही अभी तक साढे पांच हजार क्विंटल से अधिक की आवक हो चुकी है। बता दें कि अभी परमल किस्म की धान की सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है तो वहीं 1509 किस्म की धान की खरीद व्यापारियों द्वारा की जा रही है। मौसम मे आए बदलाव के चलते दो दिनों से खरीद को भी झटका लगा है। थानेसर अनाजमंडी के आढ़ती मेहर सिंह का कहना है कि अभी धान में नमी ज्यादा है, जिसके चलते खरीददार खरीद करने से पीछे हट रहे हैं। वहीं मार्केट कमेटी सचिव हरजीत सिंह का कहना है कि किसानों को अधिक नमी की धान कटाई नहीं करानी चाहिए।
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