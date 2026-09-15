Kurukshetra News: वामन भगवान की भव्य शोभायात्रा का आयोजन 23 को

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स्वामी ज्ञानानंद, ब्रह्मस्वरूप ब्रह्मचारी तथा महंत बंसीपुरी के सान्निध्य में शोभायात्रा सायं 3 बजे दुखभंजन महादेव मंदिर से शुरू होगी। ये जानकारी मुख्य सलाहकार जयनारायण शर्मा ने दी। इससे पूर्व प्रधान यशेंद्र शर्मा ने रेणुका सदन में सभा के कॉलेजियम सदस्यों की बैठक ली और तैयारियों पर चर्चा की।उन्होंने बताया कि शोभायात्रा रेलवे रोड, गीता स्कूल, आर्य समाज मार्केट, अंबेडकर चौक, पालिका बाजार, सीकरी चौक, नया बाजार, कच्चा घेर, आहलूवालिया चौक और गुरुद्वारा छठी पातशाही चौक से होते हुई सायं 5 बजे सन्निहित सरोवर पर पहुंचेगी। यहां पर ठाकुर जी को नौका विहार कराया जाएगा। इसके बाद तीर्थ आरती की जाएगी। जयनारायण शर्मा ने बताया कि शोभायात्रा का नगर में फूल बरसाकर विभिन्न संस्थाओं द्वारा स्वागत किया जाएगा। संवाद