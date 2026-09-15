Kurukshetra News: दिन दहाड़े घर में घुसे बदमाश, बच्चों को पीटा, घर में की तोड़फोड़
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:50 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 01:50 AM IST
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बाबैन। गांव में सोमवार दिन दहाड़े दो बदमाश एक घर में घुस गए और जमकर तोड़फोड़ की। उन्होंने वहां मौजूद दो बच्चों को भी पीटा गया। इससे चोरी करने की भी आशंका है। समाचार लिखे जाने तक पुलिस घटना के संबंध में मामला दर्ज नहीं कर पाई थी।
गांव वासी श्रवण कुमार ने बताया कि वह पत्नी के साथ शाम को बाजार में गया हुआ था। घर पर उसकी 15 वर्षीय बेटी दिव्या व बेटा थे। जब वापस लौटे तो दोनों चोटिल मिले। दिव्या को ज्यादा चोट होने के चलते अस्पताल में उपचार कराया गया। बच्चों ने बताया कि दो लोग आए थे और उन्होंने उनके साथ मारपीट की तो घर में सामान भी तोड़ा। वे चोरी का प्रयास कर रहे थे। श्रवण कुमार ने बताया कि सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं एसएचओ बलबीर दत्त का कहना है कि अभी मामले की जांच की जा रही है। शिकायत मिलने पर मामला दर्ज किया जाएगा।
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गांव वासी श्रवण कुमार ने बताया कि वह पत्नी के साथ शाम को बाजार में गया हुआ था। घर पर उसकी 15 वर्षीय बेटी दिव्या व बेटा थे। जब वापस लौटे तो दोनों चोटिल मिले। दिव्या को ज्यादा चोट होने के चलते अस्पताल में उपचार कराया गया। बच्चों ने बताया कि दो लोग आए थे और उन्होंने उनके साथ मारपीट की तो घर में सामान भी तोड़ा। वे चोरी का प्रयास कर रहे थे। श्रवण कुमार ने बताया कि सूचना पुलिस को दे दी गई है। वहीं एसएचओ बलबीर दत्त का कहना है कि अभी मामले की जांच की जा रही है। शिकायत मिलने पर मामला दर्ज किया जाएगा।
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