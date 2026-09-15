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Hindi News ›   Haryana ›   Kurukshetra News ›   Teenager swept away in Narwana Branch Canal; no trace found.

Kurukshetra News: नरवाना ब्रांच नहर में बहा किशोर, नहीं लगा सुराग

Tue, 15 Sep 2026 02:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र Updated Tue, 15 Sep 2026 02:28 AM IST
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Teenager swept away in Narwana Branch Canal; no trace found.
कुरुक्षेत्र। नरवाना ब्रांच नहर में सोमवार देर शाम बाहरी मोहल्ला का रहने वाला एक किशोर बह गया, जिसका देर रात तक सुराग नहीं लग पाया। हादसे के बाद परिवारजन नहर पर पहुंचे तो गोताखोरों की टीम भी पहुंची लेकिन कोई पता नहीं चल पाया।
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परिजनों का कहना है कि उनका करीब 13 वर्षीय बेटा वरूण हर रोज की तरह टयूशन पढ़ने गया था। देर शाम अचानक पता चला कि वह नहर में बह गया है। वे आनन-फानन में नहर पर पहुंचे जहां बेटे का कोई पता नहीं चल पाया। वहीं गोताखोर प्रगट सिंह का कहना है कि उनके पास दबखेड़ी वासी गुरनाम सिंह ने कॉल कर देर शाम बताया कि नहर किनारे तीन बच्चे रो रहे हैं, जो बता रहे हैं कि उनका साथी नहर में डूब गया है। उन्होंने वरूण के कपड़े भी दिखाए।
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तत्काल ही सूचना मिलने पर थर्ड गेट चौकी प्रभारी सतीश कुमार भी टीम के साथ पहुंचे तो वहीं उसकी तलाश की लेकिन कोई पता नहीं चल पाया। वहीं गोताखोर प्रगट सिंह ने बताया कि अब मंगलवार सुबह सर्च अभियान चलाया जाएगा। चौकी प्रभारी सतीश कुमार का कहना है कि रात को अंधेरे के चलते ही नहर में तलाश नहीं की जा सकी है और अब सुबह होने पर ही अभियान चलाया जाएगा। संवाद
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