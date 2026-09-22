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शाहाबाद में किसानों और पुलिस के बीच झड़प: प्रदर्शनकारियों ने रोड किया जाम, मांगों को लेकर मार्च निकाल रहे थे

Tue, 22 Sep 2026 02:50 PM IST
Naveen संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा)
संवाद न्यूज एजेंसी, कुरुक्षेत्र (हरियाणा) Published by: Naveen Updated Tue, 22 Sep 2026 02:50 PM IST
सार

किसानों ने सरकार से धान की खरीद शुरू करने की मांग को लेकर यह मार्च निकाला था। पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेडिंग की थी।

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Clash between farmers and police in Shahabad: Protesters blocked the road
पुलिस और किसान आमने-सामने - फोटो : संवाद

विस्तार
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कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद में किसानों और पुलिस के बीच झड़प की घटना सामने आई है। किसान अपनी मांगों को लेकर मार्च निकाल रहे थे, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे।

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किसानों की मांगें और पुलिस की कार्रवाई
किसानों ने सरकार से धान की खरीद शुरू करने की मांग को लेकर यह मार्च निकाला था। पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेडिंग की थी। जब किसान बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश करने लगे, तो पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया।

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