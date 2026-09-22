शाहाबाद में किसानों और पुलिस के बीच झड़प: प्रदर्शनकारियों ने रोड किया जाम, मांगों को लेकर मार्च निकाल रहे थे

कुरुक्षेत्र जिले के शाहाबाद में किसानों और पुलिस के बीच झड़प की घटना सामने आई है। किसान अपनी मांगों को लेकर मार्च निकाल रहे थे, जिसे रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेड लगाए थे।

#WATCH | Haryana: Farmers clashed with Police in Shahabad, Kurukshetra as they took out a march with their demand for the commencement of paddy procurement by the Govt. Police barricades were put in place to stop them. Police used water cannons to disperse them. https://t.co/ozFNtI8MaN विज्ञापन — ANI (@ANI) September 22, 2026

किसानों ने सरकार से धान की खरीद शुरू करने की मांग को लेकर यह मार्च निकाला था। पुलिस ने किसानों को आगे बढ़ने से रोकने के लिए रास्ते में बैरिकेडिंग की थी। जब किसान बैरिकेड्स को पार करने की कोशिश करने लगे, तो पुलिस ने उन्हें तितर-बितर करने के लिए वॉटर कैनन का इस्तेमाल किया।