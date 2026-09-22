कुरुक्षेत्र: चार दिन बाद गुरप्रीत का अंतिम संस्कार, आरोपियों की पहचान के बाद माने परिजन

गुरप्रीत हत्याकांड में चार दिन से अंतिम संस्कार का इंतजार कर रहे परिवार ने मंगलवार को आरोपियों की पहचान होने के बाद गुरप्रीत का अंतिम संस्कार कर दिया। पुलिस प्रशासन और परिवार के बीच सहमति बनने के बाद पिहोवा में भारी पुलिस बल और बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी में अंतिम संस्कार किया गया। इससे पहले परिवार आरोपियों की गिरफ्तारी और पहचान होने तक अंतिम संस्कार के लिए तैयार नहीं था।

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